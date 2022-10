Sittersdorf: Kein Sieger nach 10 Jahren ohne Derby

Coach stand schon vor 10 Jahren an der Linie

Das 2:2 endete – erstmals seit zehn Jahren gibt es also keine Nummer eins im Dorf! Der Ausgleich fiel in allerletzter Sekunde. Weil sich Rückersdorfs Writzl an der Torlinie in den Strafraum durchtankte, den Keeper aus spitzem Winkel ins kurze Eck überraschte.