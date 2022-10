Ungute Nachrichten | Schwammerlidylle

Ungute Nachrichten. Ja, auch am Sonntag war es für die Redaktion einmal mehr eine ganz große Herausforderung, gute Nachrichten zu finden. Denn die wichtigsten Meldungen des Tages - fast nur Hiobsbotschaften! Die Stadionkatastrophe bei einem Fußballspiel in Indonesien - mehr als 100 Tote. Oder die Teuerung, die hierzulande immer dramatischere Ausmaße annimmt samt noch düsteren Aussichten für das kommende Jahr. Die Coronazahlen, die - von den meisten wegignoriert - wieder in erschreckend lichte Höhen klettern. Aber da kamen doch auch Nachrichten, die in ihrer Düsternis auch einen kleinen hellen Lichtschimmer bergen. Wie etwa von den mutigen vor allem weiblichen Protesten im Iran, die ein klein wenig Hoffnung machen auf einen Sturz des Mullah-Regimes. Oder von den ukrainischen Truppen, deren weitere Erfolge vielleicht doch das Putin-Regime in Russland in Bedrängnis bringen könnten. Freilich: Insgesamt bleibt es doch bei einem ganz klaren Überhang an unguten Nachrichten.