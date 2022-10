Perfekter Urfahranermarkt-Auftakt am Donauufer

Luger brauchte nur 1,5 Schläge

Lachend und kreischend stürmte vor allem das junge Publikum den Vergnügungspark, um möglichst viele Runden in Autodrom, Geisterbahn, Karussell und Co. zu drehen – hieß es doch wie immer in der ersten Stunde: Freie Fahrt für alle. Beim traditionellen Bieranstich wenig später im Festzelt zeigte ein sichtlich gut gelaunter SP-Stadtchef Luger einmal mehr, dass er nicht zum ersten Mal den Schlegel schwang: Bereits nach dem ersten kraftvollen Schlag hat’s getröpfelt, ein kleiner zweiter besorgte den Rest, das Bier floss. Letzteres genossen die Großen zu den markttypischen Gaumenfreuden, während die kleinen Besucher mit leuchtenden Augen und Mama, Papa, Oma oder Opa im Schlepptau über das Gelände wuselten, um den Kinder-Vergnügungspark unsicher zu machen.