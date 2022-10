Mobiles Solarkraftwerk aus dem Lkw-Container

Das macht sich nun eine Firma aus Haag im westlichen Mostviertel zunutze. Dort entwickelte man mit der Cleen PV Box nämlich ein mobiles Sonnenkraftwerk, das in einem gängigen Lkw-Container daherkommt. „In nur wenigen Stunden lassen sich die Kollektoren auf der mitgelieferten Schiene auf eine Länge von 90 Metern ausziehen“, so Lukas Scherzenlehner, Geschäftsführer der Cleen Energy AG. Pro Monat lassen sich so im Schnitt 6250 kWh an Öko-Strom erwirtschaften. Weil es sich um eine mobile Anlage handelt, sind laut Herstellern keine Baugenehmigungen oder Widmungsverfahren nötig. Die Box samt PV-Modulen, Verkabelung, Steuerelektronik und Wechselrichter kann man ab 1350 Euro im Monat mieten.