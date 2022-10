Wirt will weitermachen, muss Fischgrill abreissen

Rückhalt in der Region

Doch so schnell gibt der Betreiber des Grills, der bis zu fünf Angestellte hat und an guten Tagen auch schon einmal 250 Stück Steckerlfische verkauft, nicht auf. „Ich habe eine Unterschriftenliste aufgelegt. Da haben schon über 3000 Menschen unterschrieben“, freut sich Stiller über den Rückhalt in der Region. Auch beim Bürgermeister von Laakirchen hat es der „Fisch-Griller“ versucht – vergeblich.