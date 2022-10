„Abzockerei“: Ärger bei Lenkern über Sprit-Preise

„Es ist ein sehr unpassender Zeitpunkt, um die CO₂-Steuer einzuführen“, findet Marie-Luise Dertnig aus dem Pongau, als sie am Freitag an der BP-Tankstelle in Wals-Siezenheim ihren Tank auffüllt. Ob die ab heute geltenden höheren Preise der Grund für ihren Tankstopp waren, verneint die Pongauerin: „Ich wäre so und so heute tanken gefahren.“ Ihrer Meinung nach seien die Preise aber künstlich in die Höhe getrieben worden, sagt sie und erwähnt dabei die Ölpreise.