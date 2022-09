Fall Leonie: Vierter Verdächtiger im Zeugenstand

Weitere Zeugenbefragungen beantragt

Der Viertangeklagte gab weiter an: „Als er mir sagte, dass er dem Mädchen so viele Tabletten gegeben hatte, war mir klar, dass das zu viel ist.“ Vor Richterin Anna Marchart erklärte er aber: „Das habe ich bei der Polizei nicht gesagt.“ Er will außerdem über die Geschehnisse in der Tatnacht nichts gewusst haben - nur, dass Leonie betrunken war. Das polizeiliche Protokoll seiner Vernehmung hat er aber offiziell unterschrieben! Die Staatsanwaltschaft und die Privatbeteiligtenvertreter beantragen deswegen die Ladung der Beamten und der Dolmetscherin.