Fall Leonie: Tod durch Sauerstoffunterversorgung

MDA heißt das Suchtgift, das im Blut der 13-Jährigen in extrem hoher Konzentration nachgewiesen wurde. Also kein Ecstasy im herkömmlichen Sinne, wie es in der Anklage steht. Der Gutachter, Günter Gmeiner, erklärt, dass MDA zur Gruppe der Amphetamine gehöre - genau wie Ecstasy. Die Substanz sei neben diversen anderen verwandten Wirkstoffen bei der toxikologischen Analyse gefunden worden. „Die am Schwarzmarkt erhältlichen Präparate sind nicht immer ganz rein. Aus meiner Erfahrung wird meistens das zu Tabletten gepresst, was gerade da ist“, sagte Gmeiner zu der Mischung an Suchtgift in den Proben von Leonie.