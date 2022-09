Fragwürdiges „Geständnis“ von Leonie-Angeklagtem

Im Wiener Landesgericht ist am Mittwoch der zweite Prozesstag im Fall Leonie angebrochen. Der Erstangeklagte wurde bereits am ersten Tag des Prozesses befragt. Er bekannte sich teilschuldig. Nun muss jener Afghane auf der Anklagebank Platz nehmen, dem die Wohnung, in der die Tat passiert ist, gehört. Sein Anwalt Thomas Nirk gab beim Prozessauftakt an, dass sich sein Mandant schuldig bekennen wird.