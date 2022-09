Gewessler zu Deckel: Darf kein „Experiment“ geben

Auch nach Ansicht des tschechischen Industrieministers Jozef Sikela sind weitere Notfallmaßnahmen nötig. Das heutige Paket „ist nur der erste Teil des Puzzles“, sagte Sikela vor dem Treffen in Brüssel. Man sei mit Russland in einem Energiekrieg. „Die entscheidende Schlacht wird in diesem Winter sein.“ Er erwarte sich, „dass die (EU-)Kommission so bald wie möglich zusätzliche Maßnahmen vorlegt, insbesondere zur Senkung des Gaspreises und zur sofortigen Entlastung der Industrie“, betonte Sikela. „Es gibt keine Zeit zu verlieren.“