Altach-Angreiferin mit der absoluten Torgarantie

Fünf Pflichtspiele - vier in der Bundesliga, eines im Cup - hat die SPG Altach/Vorderland in dieser Saison absolviert. Die Bilanz: vier Siege und eine Niederlage, Torverhältnis: 37:4. Mit elf Volltreffern ist Maria Olsen die bislang erfolgreichste Torschützin der Altacherinnen. Die Dänin traf sechsmal in der Liga und steuerte beim 19:0-Cupsieg bei USK Hof fünf Treffer bei. Auf Rang zwei der vereinsinternen Hitliste: Linda Natter, die im Cup sechs und in der Liga zwei Tore besorgte. Drittbeste Altach-Torjägerin ist Eileen Campbell.