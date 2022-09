Iran reagiert mit „scharfer Munition“ auf Proteste

739 Festnahmen am Samstag gemeldet

Iranische Behörden meldeten am Montag mehr als 1200 Festnahmen und mindestens 41 Tote, darunter zahlreiche Sicherheitskräfte. „Bei den Unruhen in den vergangenen Tagen wurden in Mazandaran 450 Randalierer festgenommen“, erklärte der Generalstaatsanwalt der nordiranischen Provinz, Mohammad Karimi laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA am Montag. Am Samstag hatten iranische Behörden bereits 739 Festnahmen gemeldet.