Süße Nachrichten für die Tullner Zuckerfabrik

Anbau hat eine lange Tradition

„Der Anbau der Zuckerrübe hat in Österreich eine lange Tradition und bildet eine wesentliche Säule unseres Ackerbaus. Er ist aus der heimischen Landwirtschaft nicht wegzudenken. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, die Produktion zu sichern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Faire Rahmenbedingungen, wirkungsvolle Werkzeuge sowie das klare Bekenntnis zum Standort sind dabei die Grundlage für Bauern, die Produktion in Zukunft abzusichern“, erklärt Agrarminister Norbert Totschnig nach dem von ihm angeregten „Süßgipfel“. Vorerst scheint die mit der Agrana-Marke „Wiener Zucker“ veredelte Weihnachtsbäckerei also gesichert.