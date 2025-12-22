Vorteilswelt
Türchen 22

In dieser Bäckerei trotz Unverträglichkeit naschen

Kärnten
22.12.2025 05:00
Carmen Weidinger und Angelo Ringler betreiben die „AC glutenfree bakery“ in Klagenfurt.
Carmen Weidinger und Angelo Ringler betreiben die „AC glutenfree bakery“ in Klagenfurt.(Bild: Elisa Aschbacher)

Adventkalender-Tür 22: Glutenfreies Naschen ist möglich – und zwar in der „AC glutenfree bakery“ in Klagenfurt. Zwei Jungunternehmer haben es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem für Allergiker außergewöhnliche Törtchen, Pralinen, Brote und mehr in ihrer eigenen Bäckerei herzustellen. 

Was es heißt, sich glutenfrei zu ernähren, Carmen Weidinger nur zu gut. Deshalb hat sie vor eineinhalb Jahren gemeinsam mit ihrem Partner Angelo Rindler das Lokal „AC glutenfree bakery“ in Klagenfurt eröffnet.

Und das kommt mehr als gut an. „Solche Produkte zu finden, die auch noch schmecken, ist eine echte Herausforderung“, erzählt Carmen, die sich damals selbst schlau gemacht und zu backen begonnen hat.

Nun bieten Angelo und Carmen verschiedenste Süßspeisen, Törtchen, Pralinen, auch Granola und Kekse sowie Schokoladentafeln und Brotwaren an. „All das ist zu hundert Prozent frei von Gluten!“, versichert der ehemalige Haubenkoch, der besonders auf hohe Qualität setzt. 

Neue Produkte und auch Versand möglich
Weil die Nachfrage so groß ist, wollen die beiden nun auch mit dem Versenden ihrer Produkte beginnen. „Mittlerweile haben wir auch Kunden aus anderen Bundesländern und sogar aus Slowenien“, freuen sich die beiden Jungunternehmer. „Alles, was zu verschicken geht, werden wir versenden.“ Und ihnen gehen die Ideen nicht aus. Denn jetzt wollen sie auch noch ihre eigenen Botaufstriche wie Pistazien- und Haselnusscreme auf den Markt bringen. 

Wir verlosen...
...3x100 Euro Gutscheine von „AC glutenfree bakery“. Mitmachen ist einfach. Füllen Sie das Formular unterhalb aus: 

Viel Glück beim Mitmachen. 

Kärnten

