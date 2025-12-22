In dieser Bäckerei trotz Unverträglichkeit naschen

Neue Produkte und auch Versand möglich

Weil die Nachfrage so groß ist, wollen die beiden nun auch mit dem Versenden ihrer Produkte beginnen. „Mittlerweile haben wir auch Kunden aus anderen Bundesländern und sogar aus Slowenien“, freuen sich die beiden Jungunternehmer. „Alles, was zu verschicken geht, werden wir versenden.“ Und ihnen gehen die Ideen nicht aus. Denn jetzt wollen sie auch noch ihre eigenen Botaufstriche wie Pistazien- und Haselnusscreme auf den Markt bringen.