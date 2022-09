3D-Druckdrohnen sollen Gebäude im Flug reparieren

Die Drohnen der Flotte arbeiten kooperativ nach einem einzigen Bauplan und passen ihre Techniken laufend an. Während des Fluges sind sie völlig autonom, werden aber von einem menschlichen Kontrolleur überwacht, der den Fortschritt kontrolliert und bei Bedarf auf der Grundlage der von den Drohnen gelieferten Informationen eingreift, heißt es in einer Mitteilung der University of Bath, die unter der Leitung des Imperial College in London für das „Additive Fertigung aus der Luft“ (Aerial Additive Manufacturing, kurz Aerial-AM) genannte Verfahren ein zementähnliches Material entwickelte, das sich durch eine niedrige Viskosität, geringes Gewicht und schnelle Aushärtung auszeichnet.