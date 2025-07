Apple steckt 500 Mio. Dollar in Rohstoffanbieter

Die Vereinbarung sieht vor, dass Apple in den USA hergestellte Seltenerdmagnete aus dem texanischen Werk von MP Materials bezieht. MP produziert bereits abgebaute und verarbeitete Seltene Erden und erwartet, dass die kommerzielle Magnetproduktion in der texanischen Anlage bis Ende dieses Jahres aufgenommen wird. Die beiden Unternehmen würden eine weitere Fabrik in Texas zur Herstellung von Magneten sowie eine neue Recyclinganlage in Mountain Pass, Kalifornien, errichten.