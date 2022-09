Russlands Außenminister verließ UN-Sicherheitsrat

Russlands Außenminister Sergej Lawrow ist der mit Spannung erwarteten Sitzung des UN-Sicherheitsrates zum Ukraine-Krieg am Donnerstag in New York zunächst ferngeblieben, traf am späten Donnerstagnachmittag dann aber doch ein. Allerdings war er auch schnell wieder verschwunden: Direkt nach seiner Rede verließ er den Saal.