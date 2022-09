Patente verletzt: Meta soll 175 Mio. Dollar zahlen

Wegen der Verletzung von Patentrechten ist der Facebook-Mutterkonzern Meta in den USA zu einer Strafe und Entschädigung von fast 175 Millionen Dollar verurteilt worden. Ein Geschworenengericht im texanischen Austin befand am Mittwoch, dass bei Live-Streaming-Angeboten von Facebook und Instagram patentierte Technologie des Unternehmens Voxer kopiert worden sei. Meta kündigte an, in Berufung zu gehen.