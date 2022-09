Über Motorhaube geschleudert: Schwerverletzte!

Die 37-Jährige war Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr mit ihrem Rad auf der Schlachthofstraße in Richtung Pischeldorfer Straße unterwegs, als es zum Unfall gekommen ist. Ein 76-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Hermagor, der in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war, wollte nach links in die Zwanzigerstraße einbiegen.