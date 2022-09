„Als hinge hier meine Unterwäsche“

In der Kunstwelt voll angekommen ist Elektroswing-Pionier Parov Stelar. Nach einer großen Ausstellung im Francisco Carolinum in Linz im vergangenen Sommer folgt jetzt die Schau „danke, gut“ in der Galerie Schloss Parz in Grieskirchen. Wieder changieren die Gemälde des Mühlviertlers zwischen Düsternis und hintergründigem Witz.