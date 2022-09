Ihr Fitnesstraining trotz Teuerungen stemmen!

Fitnessstudios gibt es wie Sand am Meer, in unterschiedlichsten Preisklassen. Ob reiner Trainingsbetrieb, Kombi-Angebote mit Sauna-, Pool- sowie Solarium-Besuch oder inkludierte Ernährungs- und Regenerationsprogramme - alle Wünsche können bedient werden. Aber das kostet. Während man in Billigketten für einen niedrigen, zweistelligen Eurobetrag im Monat bereits All-inklusive-Pakete geschnürt bekommt, kosten „Luxus-Mitgliedschaften“ anderorts ein Vielfaches. Vor einer Neuanmeldung sollte man sich daher einige Punkte reiflich überlegen.