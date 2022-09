Ferrari Purosangue: Hyper-SUV mit Überraschung

Allradantrieb und Transaxle-Getriebe

Der V12 ist als Front-Mittelmotor eingebaut und leitet seine Kraft in erster Linie über eine Antriebswelle an die mit einem „Achtgang-F1-Doppelkupplungsgetriebe“ bestückte Hinterachse. Diese Transaxle-Anordnung ermöglicht eine Gewichtsverteilung von 49:51 Prozent. Das SUV soll sich eigentlich wie ein heckgetriebener Sportwagen- fahren. Allerdings kann eine sogenannte Power Transfer Unit (PTU) über einen zweiten Kurbelwellenausgang zusätzlich die mit Torque-Vectoring-Technik gerüstete Vorderachse antreiben. Regeltechnik sorgt für eine situationsbedingt optimale Momentenverteilung. Elektronische Helfer sind ohnehin reichlich an Bord, bis hin zum ersten Bergabfahrassistenten in einem Ferrari. Neu ist auch ein aktives Federungssystem, das die Wankbewegungen der Karosserie in Kurven kontrolliert. Das serienmäßige Carbondach senkt den Fahrzeugschwerpunkt.