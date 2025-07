Trotz „Hetzjagd“ machte Haller die Tour Spaß

Neben Österreichs Radstar Felix Gall kamen bei der Tour de France auch Gregor Mühlbeger (Platz 18) und Helfer Marco Haller mit Platz 97 in Paris an. Der Klagenfurter vom Team „Tudor Pro Cycling“ erlebte das Finish in Frankreich zum zehnten Mal und war fünfmal in Ausreißergruppen aktiv. Als nächste Aufgabe wartet die Deutschland-Tour.