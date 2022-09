Berliner Klinik forscht mit Grazer Wald-Pionierin

„Geh in den Wald, dann fühlst du dich besser“, so habe schon die Empfehlung ihrer Mutter gelautet, an die sich Ulli Felber gerne erinnert. Dass ihre Mutter damit Recht behalten sollte, erfuhr die Grazerin im Laufe ihres Lebens selbst: „An keinem anderen Ort kann ich schneller zur Ruhe kommen.“