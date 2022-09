Mr. 100 Prozent | Im Ausnahmezustand

Im Ausnahmezustand. Großbritannien im absoluten Ausnahmezustand: Am Sonntag erreichte die Trauer um die am Donnerstag verstorbene Queen, die längst das ganze Land erfasst hat, einen neuen Höhepunkt. Am Vormittag begann die letzte Reise der Königin. Der Sarg wurde vom Sterbeort Schloss Balmoral in die schottische Hauptstadt Edinburgh gebracht - dabei säumten Zehntausende die Straßen. Am Dienstag geht es weiter nach London, wo sich die Menschen in der Westminster Hall von ihrer Königin verabschieden können. Heute in einer Woche folgt das Begräbnis. Seien die Motive noch so unterschiedlich: Der Tod der Königin, der Abschied von Elizabeth II bewegt die Menschen.