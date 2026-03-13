Paukenschlag! Formel 1 sagt zwei Grands Prix ab

Jetzt hat der neue Nahost-Krieg endgültig auch die Formel 1 in seinen Bann gezogen: Die Grands Prix von Bahrain und Saudi-Arabien dürften abgesagt werden! Sowohl das für den 12. April angesetzte Rennen in Bahrain als auch jenes in Jeddah, wo eine Woche später gefahren hätte werden sollen, werden aus Kriegsangst nicht stattfinden können …
Noch ist die Absage der beiden Formel-1-Rennen nicht offiziell, aber wie „Sky“ aus Insider-Kreisen erfahren haben will, führt an der drastischen Maßnahme kein Weg vorbei – zu nahe liegen die beiden Renn-Schauplätze am Epizentrum der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen dem Iran auf der einen sowie den USA und Israel auf der anderen Seite.
Wahrscheinlich keine Grands Prix an geplanten Terminen
Womöglich hängt das Hinauszögern der Bekanntgabe damit zusammen, dass im Hintergrund noch Versuche laufen könnten, andere Streckenbetreiber zu einem (sehr kurzfristigen) Einspringen zu bewegen. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass an den geplanten Terminen keine Grands Prix stattfinden werden können.
Erst vor einer Woche war die Formel 1 in Australien in die neue Saison gestartet, aktuell findet der Große Preis von China statt und am 29. März steht noch das Rennen in Japan auf dem Programm. Bereits im Anschluss daran würde die Königsklasse des Motorsports in Bahrain und Saudi-Arabien Station machen – oder eben nicht …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.