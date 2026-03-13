Paukenschlag! Formel 1 sagt zwei Grands Prix ab

Erst vor einer Woche war die Formel 1 in Australien in die neue Saison gestartet, aktuell findet der Große Preis von China statt und am 29. März steht noch das Rennen in Japan auf dem Programm. Bereits im Anschluss daran würde die Königsklasse des Motorsports in Bahrain und Saudi-Arabien Station machen – oder eben nicht …