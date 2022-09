Sündteurer Strom bringt dreiköpfige Familie in Not

Ein Schreiben wie aus der Hölle: „Aufgrund der schwierigen Situation am Energiemarkt müssen wir unser Produktangebot umstellen. Statt Fixpreis bieten wir Ihnen einen Tarif an, welcher an die Marktpreisentwicklung gekoppelt ist. Sinken die Energiepreise an der Börse, profitieren Sie natürlich unmittelbar davon.“ – Blöd nur, dass die Preise aktuell durch die Decke gehen und die einfachen Bürger in den Abgrund gestoßen werden. So geschehen bei Familie G. aus Retz. Von zuletzt 61 Euro im Monat soll der künftige Teilbetrag beim Stromversorger 905 Euro ausmachen. Vom Gaspreis-Fiasko will man gar nicht mehr sprechen.