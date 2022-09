Schnelles Geld hielt Mitarbeiter bei der Stange

Jetzt geht’s im Kampf um die Rettung der Burger-Kette Burgerista Schlag auf Schlag! Vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass der Grieskirchner Gastronom Thomas Altendorfer das in die Insolvenz gerutschte Unternehmen samt der acht Restaurants übernehmen wird; am Dienstag stieg am Linzer Landesgericht die erste Gläubigerversammlung, bei der es auch offiziell grünes Licht für die Fortführung des Betriebs gab; heute, Mittwoch, soll Altendorfer den Kaufvertrag unterschreiben ...