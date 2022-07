Liebeswerben um Burger-Kette hat schon begonnen

130 Mitarbeiter warten noch auf Juni-Gehälter

„Es ist genug Geld da, um die Lokale fortzuführen“, sagt der Anwalt. Acht Burgerista-Restaurants sind ja von den finanziellen Turbulenzen betroffen, vier davon sind in Oberösterreich, drei in Wien, eins in Salzburg. Für die insgesamt 130 Mitarbeiter wird mit dem Insolvenz-Entgelt-Fonds daran gearbeitet, dass diese möglichst rasch das ausstehende Juni-Gehalt bekommen: „Für den Juli bemühen wir uns um einen Vorschuss.“ Im Rahmen von Betriebsversammlungen werden die Beschäftigten informiert.