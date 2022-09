Steigende Wut über die Flut an „gelben Zetteln“

Die Geschichten gleichen sich wie ein Ei dem anderen: „Ich wartete daheim auf mein Paket, doch der Postler läutete nicht an. Stattdessen lag ein gelber Zettel im Postkasterl, dass ich das Packerl in der Filiale abholen kann.“ Ärgerlich! Als Kunde hat man in solchen Fällen kaum Handhabe. Ein zweiter Zustellversuch ist nicht vorgesehen.