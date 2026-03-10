SGA glänzt mit Rekordspiel bei Sieg für Thunder

Oklahoma City Thunder hat sich in einem Topspiel der nordamerikanischen Basketballliga NBA gegen die Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic durchgesetzt. Angeführt von Shai Gilgeous-Alexander gewannen die Thunder am Montag mit 129:126. Im 126. Spiel in Serie erzielte Gilgeous-Alexander mindestens 20 Punkte. Das schafften nicht einmal Michael Jordan oder LeBron James. Er stellte damit den Rekord von Wilt Chamberlain ein.