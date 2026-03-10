SGA glänzt mit Rekordspiel bei Sieg für Thunder

Leader Leobendorf verliert erneut – Horn siegreich
Oklahoma City Thunder hat sich in einem Topspiel der nordamerikanischen Basketballliga NBA gegen die Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic durchgesetzt. Angeführt von Shai Gilgeous-Alexander gewannen die Thunder am Montag mit 129:126. Im 126. Spiel in Serie erzielte Gilgeous-Alexander mindestens 20 Punkte. Das schafften nicht einmal Michael Jordan oder LeBron James. Er stellte damit den Rekord von Wilt Chamberlain ein.
Auch wenn diese Bestmarke nicht die bedeutendste in der NBA ist, symbolisiert sie doch die Beständigkeit von Gilgeous-Alexander auf höchstem Niveau. Titelverteidiger Oklahoma führt die Western Conference knapp vor den San Antonio Spurs an.
