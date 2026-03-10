Nächste Niederlage für Rossis Vancouver Canucks

Leader Leobendorf verliert erneut – Horn siegreich
Für Marco Rossi und seine Vancouver Canucks geht die schwache Saison weiter. Die Kanadier mussten am Montag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eine 0:2-Niederlage gegen die Ottawa Senators zur Kenntnis nehmen.
Die Canucks halten bei nur 46 Punkten und belegen damit den letzten Platz in der gesamten Liga. Das Team verzeichnete zuletzt vier Siege, 20 Niederlagen und fünf Unentschieden. Zudem sprechen auch fünf Heimniederlagen en suite eine deutliche Sprache.
Rossi stand bei der neunten Niederlage in den jüngsten zehn Partien nach seiner fast zweimonatigen Verletzungspause zum siebenten Mal auf dem Eis.
