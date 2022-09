Herrenloser Rucksack führte zu verletzter Wanderin

Ihr herrenloser Rucksack auf dem Gipfel des Freiensteins nahe Gröbming in der Steiermark hat am Freitag einer Wanderin vielleicht das Leben gerettet. Die 49-Jährige unternahm gegen Mittag allein eine Bergtour, doch als sie am Gipfel war, rutschte ihr die Trinkflasche aus der Hand. Als sie diese wieder aufheben wollte, stürzte sie 50 Meter über eine steile Rinne ab. Eine andere Wanderin fand den Rucksack der Verletzten und leitete die Rettung ein.