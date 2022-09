Berlusconi debütiert mit 86 Jahren auf TikTok

Am Donnerstag gab Berlusconi schließlich im dunklen Anzug an seinem Schreibtisch sein TikTok-Debüt: „Ciao ragazzi, hier bin ich“, heißt es in der dazugehörigen Beschreibung. „Ich habe diesen Kanal geöffnet, um über Themen zu sprechen, die Forza Italia und mir am Herzen liegen und die die Jugend betreffen. Wir werden über Ihre Zukunft sprechen, ich werde Ihnen sagen, wie ich Italien zu einem Land machen will, das Ihnen neue Chancen bietet und in dem Sie Ihre Träume verwirklichen können“, sagte Berlusconi.