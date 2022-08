Italien-Wahlkampf: Viele Politiker ausgeschlossen

Rechtspartei Brüder Italiens Favorit

Mit der Vorstellung der Wahllisten kommt die Wahlkampagne in Italien richtig in Schwung. Die Postfaschistin Giorgia Meloni, Vorsitzende der Partei Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens/FdI) und Favoritin dieser Wahl, eröffnet am Dienstagabend ihre Wahlkampagne in der Adria-Stadt Ancona. Ihre Partei ist die einzige, die keine Probleme mit der Verkleinerung des Parlaments hat. Die Zahl der FdI-Parlamentarier, die in der nächsten Legislaturperiode gewählt werden, wird sich laut Umfragen voraussichtlich im Vergleich zur letzten Wahl verdreifachen.