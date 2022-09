Weltgrößte Kryptobörse im Visier der US-Behörden

Größte Kryptobörse der Welt soll Iran-Sanktionen umgangen haben

In dem Schreiben wurden 29 separate Anfragen nach Dokumenten vorgebracht, die seit 2017 erstellt wurden. Diese drehten sich unter anderem um das Management des Unternehmens, dessen Struktur, die Finanzen, die Einhaltung der Regeln zur Verhinderung von Geldwäsche sowie die Geschäfte in den USA. Die Kryptobörse war 2017 in Shanghai an den Start gegangen und ist seitdem kräftig gewachsen. Im Juli kontrollierte Binance über die Hälfte der weltweiten Kryptohandelsmärkte mit Transaktionen im Wert von mehr als zwei Billionen Dollar.