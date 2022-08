Brunner: Vorstellung der Strompreisbremse vertagt

Daraus wird vorerst aber nun nichts, wie Finanzminister Brunner in der ORF-„ZiB 2“ am Dienstag erklärte. Seit Samstag seien die Expertinnen und Experten der Ministerien nämlich damit beschäftigt, den in finanzielle Schieflage geratenen Energieversorger Wien Energie zu unterstützen. Eine Vorstellung der Maßnahme müsse daher verschoben werden, bat Brunner um Geduld.