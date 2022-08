Massive Abwärtsbewegung bei Strompreisen

40 Prozent Preisfall in nur zwei Tagen

Glück im Unglück also? Tatsächlich spielen die sinkenden Preise dem Unternehmen nun in die Karten. Am Dienstagvormittag sind die Strompreise schließlich den zweiten Tag in Folge deutlich gesunken. Zwar beträgt der Preis immer noch 630 Euro pro Megawattstunde, das entspricht aber dennoch einem Minus von knapp 40 Prozent in nur zwei Handelstagen.