Rettende Engel für sterbendes Hasenbaby

Emotionaler Moment

Vom ersten Tag des Aufpäppelns an, wurde darauf Wert gelegt, den Kontakt zum Hasen so gering wie möglich zu halten, damit sich Hermine nicht zu sehr an menschliche Gesellschaft gewöhnt. „Sobald sie etwas kräftiger war, ist sie sofort in ihr Versteck gehoppelt, wenn sie mich gesehen hat. Das war ein sehr gutes Zeichen“, erzählt ihre Pflegemutter. Doch bei der Auswilderung kam es zu einem höchst emotionalen Moment. „Es war klar, dass es eine Zeitlang dauern wird, bis „Hermine“ sich aus ihrer Transportbox traut und im Wald verschwindet. Als sie aber dann ihren Mut zusammengenommen hat, ist sie nochmal in meine Richtung bis vor meine Füße gehüpft und hat kurz innegehalten - ganz als ob sie nochmals ‚Danke‘ sagen wollte - und ist dann in ihr neues Leben davongehoppelt“, erzählt Unterdörfler.