Donauinsel: Mehr Schutz für Wildtiere gefordert

Vor allem am Wochenende

Eine Frau musste beobachten, wie ein Getränkeverkäufer auf einem Lastenrad absichtlich eine Entenfamilie überfahren hat. Es wird sogar noch schlimmer: Dem Tierschutzverein wurden Fälle gemeldet, in denen Kinder und Jugendliche versuchten, Enten zu ertränken. „Gerade am Wochenende, wenn auf der Donauinsel viel los ist, flüchten die Enten aus dem Wasser und halten sich oft im oberen Bereich bei den Sträuchern und Wiesen auf“, heißt es vom Tierschutzverein, dem in den vergangenen Wochen zahlreiche Fälle gemeldet wurden.