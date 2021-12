Stadt Wien bietet Zuflucht für verletzte Wildtiere

Die Wiener haben ein Herz für Wildtiere

Wildtiere finden also optimale Lebensbedingungen in unserer Großstadt vor. Wissenschafter prognostizieren, dass die Zahl dieser tierischen Bewohner in der Zukunft noch zunehmen wird. Doch was bewegt Wildtiere überhaupt dazu, in die Stadt zu wandern? Neben der Zerstörung ihres eigentlichen Wohnraums ist einer der Gründe, dass sie im städtischen Raum sowohl vor Fressfeinden als auch vor den Jägern in Sicherheit sind. Auch wird den Tieren ein unübertreffliches Angebot an leicht zugänglicher Nahrung geboten. Die Kehrseite der Idylle: Immer mehr Wildtiere verlieren ihre natürliche Scheu vor dem Menschen.