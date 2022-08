Zwei Tote bei Alpinunfällen auf der Hohen Wand

Am Samstag wurden die Alpinpolizei nach Höflein an der Hohen Wand, Bezirk Neunkirchen, zum „Springlessteig“ beordert, da vermutlich ein Wanderer abgestürzt war. An einer abschüssigen Stelle des Steiges wurden zuvor Stöcke, eine Armbanduhr mit gerissenem Metallarmband sowie eine Sonnenbrille aufgefunden. Der Notarzthubschrauber Christophorus 3 setzte den Notarzt per Tau an der Unfallstelle ab, der den Tod des Verunfallten - Näheres zur Identität wurde bislang nicht bekannt gegeben - feststellte.