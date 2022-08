Land OÖ bietet jetzt Covid-Check im Internet

Muss ich zum Arzt? Wie kuriere ich mich richtig aus? Wie reagiere ich auf Symptome? Die eigene Gesundheit wirft oft schwierige Fragen auf. Wir wollen die Gesundheitskompetenz stärken und Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern helfen, schnell die richtige Entscheidung bei Gesundheitsfragen zu treffen“, verkündete Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander am Sonntag via Aussendung. Ein Covid-Symptomcheck auf der Corona-Seite des Landes (corona.ooe.gv.at), ausgearbeitet in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz, soll möglicherweise oder tatsächlich an Covid-19 Erkrankten helfen, ihr weiteres Vorgehen zu planen. Anhand anonymer Fragen – in 13 Sprachen – zu den allfälligen Risikofaktoren und zum eigenen Gesundheitszustand gibt es, laut Ankündigung, „wertvolle Handlungsempfehlungen zum Umgang mit der Erkrankung und Informationen zum Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf“.