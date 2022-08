Alkolenker kracht gegen Bäume: Pkw geriet in Brand

Spektakulärer Unfall am späten Samstagabend in Osttirol: Ein 17-jähriger Autolenker kam in Lavant von der Fahrbahn ab, fuhr mehr als 40 Meter über ein Feld und krachte letztlich gegen Bäume. Der Wagen ging daraufhin in Flammen auf. Der Lenker, bei dem ein Alkotest positiv verlief, und dessen beiden Begleiter konnten sich unverletzt aus dem Pkw befreien.