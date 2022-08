Elektra will Tabellenspitze im Derby behaupten

Zehn Punkte aus vier Spielen - als Belohnung gibt es für die Elf von Trainer Herbert Gager die Tabellenführung in der Regionalliga Ost! Nach den starken Leistungen der letzten Wochen sind die Kicker von TWL Elektra auch im heutigen Schlagerspiel gegen den Wiener Sportclub der Favorit. Immerhin will man auch nach dem Wiener Derby in Wien Favoriten an der Tabellenspitze liegen. Allerdings kommt der Wiener Sportclub nicht als Punktelieferant. In den bisherigen sechs Duellen konnte die Gager-Elf noch keinen Sieg einfahren. „Wir wollen unbedingt an ihnen vorbeiziehen“, sagt Trainer Robert Weinstabl - dafür brauchen die Schwarz-Weißen aber einen Sieg.