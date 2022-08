Tagelanges Bangen um verirrten Salzburger (63)

GPS-Tracking-Armbänder für Touristen

Große Erleichterung dann am Ende von Einsatztag drei: Einheimische konnten den erschöpften, aber unverletzten Vermissten mitten im Nirgendwo lokalisieren und wieder zurück in die Zivilisation führen. „Die ganze Nation ist erleichtert, dass die Rettung erfolgreich war“, so Seychellen-Präsident Wavel Ramkalawan. Der erwägt nun, Wanderer künftig mit GPS-Tracking-Armbändern auszustatten.