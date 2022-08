Fünf NCAP-Sterne für Billig-Stromer Dacia Spring

Getestet wird in den drei Kategorien Schadstoffemissionen, Energieeffizienz und Treibhausemissionen. Schadstoff - und Treibhausemissionen absolvierte der 33 kW/44 PS starke Stromer mit jeweils 10 Punkten; 9,8 Punkte gab es bei der Energieeffizienz. So schrammt er mit 29,8 Punkten ganz knapp an der vollen Punktzahl vorbei.