Dreizylinder stoßen besonders viel Schadstoff aus

So ist das Ergebnis des Audi Q4 e-tron Sportback 50 - ein reines Elektrofahrzeug mit Allradantrieb und einer Leistung von 220 kW - nicht so aussagekräftig, wie es sein sollte. Das getestete Modell ist die Topversion der Q4-Reihe, in der auch leichtere Modelle und andere Antriebe verfügbar sind. Die große Batterie mit 76,6 kWh ermöglicht bei realen Fahrbedingungen und einer zurückhaltenden Klimaanlagennutzung eine Reichweite von ungefähr 420 Kilometer, sagt der ÖAMTC. Unter winterlichen Verhältnissen (und mit voll geladener Batterie) reduziert sich die Reichweite auf ca. 270 Kilometer. Der im Fahrbetrieb emissionsfreie E-Antrieb und die effiziente Energienutzung verhelfen dem Audi zu vollen fünf Sternen.