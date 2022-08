ÖSV-Olympiasieger Strolz und das „Riesen“-Thema

Deutet das etwa darauf hin, dass der Polizeisportler im kommenden Weltcupwinter wieder in mehreren Disziplinen - und nicht wie in der vergangenen zwei Saisonen nur bei Slaloms - an den Start geht? „Ich habe mit dem Trainerteam bereits konkret über Riesentorlauf-Einsätze gesprochen“, verrät Strolz, der allerdings gleich klarstellt, dass der Weltcupauftakt am 23. Oktober in Sölden für ihn kein Thema ist. „Da müsste ich mich zuerst einmal intern qualifizieren und dann mit einer sehr hohen Nummer eine unglaubliche Leistung abrufen, um es dann überhaupt in den zweiten Durchgang zu schaffen.“