Unfall im Klostertal

Pkw krachte gegen Baum und Lärmschutzwand

Chronik
23.02.2026 16:15
Das Auto wurde erheblich demoliert.
Das Auto wurde erheblich demoliert.(Bild: Bernd Hofmeister)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Montag hat sich im Klostertal auf dem Gemeindegebiet von Wald am Arberg ein folgenschwerer Verkehrsunfall zugetragen. Laut ersten Informationen wurde dabei eine Person verletzt. 

Ereignet hat sich der Unfall gegen 12.30 Uhr auf der Klostertalerstraße (L97). Ein Pkw war aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und ist erst gegen einen Baum und anschließend gegen den Begrenzungszaun der parallel zu L97 verlaufenden Arlbergschnellstraße geprallt. Eine verletzte Person musste noch vor Ort von den Rettungskräften erstversorgt werden, anschließend wurde das Unfallopfer ins Krankenhaus gebracht.

Die Unfallstelle im Überblick.
Die Unfallstelle im Überblick.(Bild: Bernd Hofmeister)

Das Auto ist bei dem Crash erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Nähere Informationen folgen in Kürze. 

